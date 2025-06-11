Трое детей ранены в курском поселке при атаке дронов ВСУ

Трое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Марьино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Все они доставлены в больницу.

Дроны ВСУ атаковали Марьино вечером 10 июня. Под удар попали семилетняя девочка и мальчики 9 и 13 лет. Сильнее пострадала девочка. У нее минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. У младшего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего – ушибы мягких тканей ног. Детей доставили в Курскую областную больницу. Угрозы для их жизни и здоровья нет, уточнил врио главы региона.

В результате налета БПЛА также повреждено остекление поселкового дома культуры и санатория «Марьино», добавил Хинштейн. Кроме того, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и выбиты окна в одном частном доме и начальной школе.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что со вчерашнего вечера над российскими регионами сбито 32 украинских беспилотника, в том числе восемь – над Курской областью.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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