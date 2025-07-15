В Москве людей заблокировало в затопленных машинах после мощного ливня

Тропический ливень обрушился на Москву. Дороги и подземные паркинги оказались затоплены, некоторым водителям понадобилась помощь спасателей. Коммунальщики приступили к откачиванию воды.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, менее чем за два часа в некоторых районах Москвы выпала месячная норма осадков.

Telegram: Мощные ливни затопили дороги Москвы

На Дмитровском шоссе около станции Верхние Лихоборы движение было полностью перекрыто. Во дворах образовались гигантские лужи, в паркингах хлынули настоящие водопады. По меньшей мере семи водителям понадобилась помощь, так как они не могли самостоятельно выбраться из затопленных по окна машин.

Telegram: Водопад в московском паркинге

Как сообщили в департаменте ЖКХ Москвы, на улицах столицы развернули настоящую операцию по борьбе со стихией. Городские службы работают в усиленном режиме. Бригады ГУП «Мосводосток» и спецтехника патрулируют улицы, проверяют ливневки и оперативно откачивают воду.

Telegram: Откачка воды с московских улиц

Об обнаружении скоплений воды москвичам рекомендовали сообщать в Единый диспетчерский центр. По словам специалистов, в настоящее время уровень рек приходит в норму, вода начинает уходить в водосточную сеть самотеком.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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