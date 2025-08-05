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Вторник, 5 августа 2025, 13:54 мск

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Силовики проверили мигрантов в московском хостеле: задержаны 300 человек

Скрин видео управления Росгвардии по Москве

В хостеле в центре Москвы силовики задержали 300 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по столице.

Нарушителей выявили при проведении рейда. В ходе мероприятия сотрудники военного следственного управления СК России при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» проверили документы у 400 иностранцев в одном из хостелов в центре Москвы. У приезжих, в частности, проверяли миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

«В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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