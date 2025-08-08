В Москве накрыли террористическую ячейку, вербовавшую мигрантов

ФСБ сообщила о задержании в Москве девяти иностранцев, входивших в ячейку запрещенной в России международной террористической организации и занимавшихся вербовкой мигрантов.

В спецслужбе отметили, что деятельность террористической ячейки пресечена во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Службой государственной безопасности Узбекистана.

В ФСБ отметили, что «задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы, при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации». В ходе конспиративных сборов, в том числе через видеоконференции в мессенджере Telegram, фигуранты обучали приезжих, основываясь на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлекали их в активную деятельность террористической организации.

В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы радикалов, электронные носители информации, а также средства связи, использовавшиеся для координации противоправной деятельности.

Московские следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), сообщили в спецслужбе.

В свою очередь, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что следственными органами столицы расследуются уголовные дела в отношении двух иностранных граждан 1986 и 1987 годов рождения. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

