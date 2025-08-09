Над регионами России за четыре часа нейтрализовали 44 украинских БпЛА

Сегодня в период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как следует из сообщения Министерства обороны РФ, атаке подверглись 11 регионов России.
В частности, беспилотники сбиты:
- 8 – над территорией Краснодарского края,
- 7 – над территорией Тульской области,
- 5 – над территорией Калужской области,
- 4 – над территорией Брянской области,
- 4 – над территорией Курской области,
- 4 – над территорией Орловской области,
- 3 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,
- 3 – над территорией Республики Крым,
- 3 – над территорией Республики Татарстан,
- 2 – над акваторией Азовского моря,
- 1 – над территорией Республики Адыгея.
Напомним, сегодня ночью над регионами России ПВО уничтожили 97 вражеских беспилотников. Кроме того, в период с 05:10 до 08:00 мск были сбит еще 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»