NewDayNews.ru

Суббота, 9 августа 2025, 13:55 мск

Над регионами России за четыре часа нейтрализовали 44 украинских БпЛА

Сегодня в период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как следует из сообщения Министерства обороны РФ, атаке подверглись 11 регионов России.

В частности, беспилотники сбиты:

  • 8 – над территорией Краснодарского края,
  • 7 – над территорией Тульской области,
  • 5 – над территорией Калужской области,
  • 4 – над территорией Брянской области,
  • 4 – над территорией Курской области,
  • 4 – над территорией Орловской области,
  • 3 – над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,
  • 3 – над территорией Республики Крым,
  • 3 – над территорией Республики Татарстан,
  • 2 – над акваторией Азовского моря,
  • 1 – над территорией Республики Адыгея.

Напомним, сегодня ночью над регионами России ПВО уничтожили 97 вражеских беспилотников. Кроме того, в период с 05:10 до 08:00 мск были сбит еще 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

