Массированная атака дронов ВСУ: над регионами России сбиты еще 27 вражеских беспилотников

Вооруженные формирования продолжают атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, за 3,5 часа нейтрализовано еще 27 БпЛА над пятью регионами.

В период с 12:00 до 15:30 мск самый серьезный удар пришелся на Брянскую область, над которой уничтожено 11 аппаратов.

Беспилотники также сбиты:

7 – над территорией Калужской области,

5 – над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву,

2 – над территорией Краснодарского края,

2 – над территорией Рязанской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России были уничтожены 97 БпЛА. В течение первой половины дня средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 65 летательных аппаратов.

В ходе атак в Белгородской области сегодня погибли в общей сложности четверо мирных жителей погиб и еще четверо получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube