Воскресенье, 10 августа 2025, 16:19 мск

В результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате очередной атаки вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел. Вследствие прямого попадания снаряда в надворную постройку женщина скончалась на месте», – уточнил губернатор, выразив соболезнования родным и близким.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что с начала августа в Белгородской области погибли семеро мирных жителей, 33, включая пятерых детей, получили ранения.

Белгород, Анастасия Смирнова

