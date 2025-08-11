На Аляске сошел оползень и вызвал цунами

На Аляске неподалеку от столицы штата сошел оползень и стал причиной цунами. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра о землетрясениях Аляски (AEIC).
Инцидент произошел в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который находится к югу от столицы штата Аляска – города Джуно. Грунт обрушился в воду и спровоцировал возникновение небольших волн цунами.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате этого происшествия нет.
Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры намерены обсудить долгосрочное урегулирование по Украине.
Джуно, Зоя Осколкова
