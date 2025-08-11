российское информационное агентство 18+

Понедельник, 11 августа 2025, 15:33 мск

На Аляске сошел оползень и вызвал цунами

На Аляске неподалеку от столицы штата сошел оползень и стал причиной цунами. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра о землетрясениях Аляски (AEIC).

Инцидент произошел в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который находится к югу от столицы штата Аляска – города Джуно. Грунт обрушился в воду и спровоцировал возникновение небольших волн цунами.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате этого происшествия нет.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры намерены обсудить долгосрочное урегулирование по Украине.

Джуно, Зоя Осколкова

