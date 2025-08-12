ФСБ: украинский агент готовился взорвать сотрудника Минобороны РФ

ФСБ сообщила о предотвращении в Подмосковье теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Задержанный агент украинских спецслужб должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки и взорвать его в момент, когда рядом проходил военнослужащий.

«Задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области», – сообщил во вторник Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужбы выявили агента украинских спецслужб под псевдонимом «Ворон», завербованного на территории третьей страны, отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, фигурант, следуя инструкциям куратора через Telegram, изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, который был приобретен «на деньги противника». Припаркованную машину со взрывчаткой должны были взорвать в момент, когда в непосредственной близости проходил высокопоставленный сотрудник Минобороны России.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления. За совершение теракта ему пообещали возможность вернуться на Украину с получением отсрочки от мобилизации в ВСУ.

На видео, распространенном ЦОС ФСБ, задержанный агент Киева рассказал, что приехал в 2023 году в Россию, чтобы избежать мобилизации на Украине. Позднее он познакомился с сотрудником ВСУ, который предложил ему заложить взрывчатку в автомобиль для убийства российского военного в обмен на возвращение на Украину и отсрочку от мобилизации. «Он предложил мне документы, отсрочку от мобилизации в обмен на диверсионные действия. Потом была задача купить автомобиль, купить компоненты самодельного взрывного устройства, установить это в автомобиль», – рассказал фигурант.

Следственный отдел УФСБ России по Ростовской области возбудил уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы», – отметили в ФСБ.

