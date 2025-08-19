В Подмосковье машина каршеринга въехала под фуру – погибли двое

В Ленинском городском округе Подмосковья автомобиль каршеринга врезался в большегруз. В результате ДТП погиб сам водитель и его пассажир. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Смертельная авария произошла около 07:30 вторника на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда. Водитель каршеринговой Skoda «при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину «Камаз», – отметили в ведомстве.

Фото ГУ МВД РФ по Московской области

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Москва, Наталья Петрова

