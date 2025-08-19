российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 20:39 мск

За день средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Россией

В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в период с 11:00 до 19:00 мск сбиты по одному беспилотнику самолетного типа над Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате ударов вражеских дронов получили ранения два мирных жителя. Одна из атак пришлась на православный храм.

Москва, Анастасия Смирнова

