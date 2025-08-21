В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки украинских беспилотников

На территории Воронежской области вновь введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в состояние готовности.

Губернатор посоветовал жителям региона по возможности не выходит на улицу, а в помещениях держаться подальше от оконных проемов.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью во время удара украинских беспилотников в Воронежской области был поврежден энергообъект, в результате чего несколько сел остались без энергоснабжения и было прервано движение пассажирских поездов.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным море. Семь дронов было перехвачено в Воронежской области.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

