российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 августа 2025, 17:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки украинских беспилотников

На территории Воронежской области вновь введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в состояние готовности.

Губернатор посоветовал жителям региона по возможности не выходит на улицу, а в помещениях держаться подальше от оконных проемов.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью во время удара украинских беспилотников в Воронежской области был поврежден энергообъект, в результате чего несколько сел остались без энергоснабжения и было прервано движение пассажирских поездов.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным море. Семь дронов было перехвачено в Воронежской области.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В Курской области ранен мирный житель при атаке дрона ВСУ / Трамп может временно отстраниться от украинского урегулирования – The Guardian / Лавров: присутствие иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо для России / Российская армия взяла под контроль еще один поселок в ДНР / ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине / СМИ: Почти все политические партии ФРГ выступили против отправки войск на Украину / Нидерланды направят в Польшу средства ПВО и военных для защиты территории НАТО / Суд в Москве заочно приговорил американского наемника ВСУ к 28 годам колонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,