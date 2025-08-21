В Курской области ранен мирный житель при атаке дрона ВСУ

Сегодня ночью в результате обстрела села Сергеевка Глушковского района Курской области ранен местный житель. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится под присмотром наших врачей в Курской областной больнице», – отметил он.

По данным Минобороны России, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным море. Один аппарат был уничтожен над Курской областью.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

