российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 августа 2025, 18:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области ранен мирный житель при атаке дрона ВСУ

Сегодня ночью в результате обстрела села Сергеевка Глушковского района Курской области ранен местный житель. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится под присмотром наших врачей в Курской областной больнице», – отметил он.

По данным Минобороны России, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным море. Один аппарат был уничтожен над Курской областью.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки украинских беспилотников / Трамп может временно отстраниться от украинского урегулирования – The Guardian / Лавров: присутствие иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо для России / Российская армия взяла под контроль еще один поселок в ДНР / ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине / СМИ: Почти все политические партии ФРГ выступили против отправки войск на Украину / Нидерланды направят в Польшу средства ПВО и военных для защиты территории НАТО / Суд в Москве заочно приговорил американского наемника ВСУ к 28 годам колонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,