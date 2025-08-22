Экс-министра Хабаровского края задержали в Москве по делу о хищении 120 млн рублей

Бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко задержали в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Ранее, в апреле Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что суд назначил экс-министру штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» более чем на 21 млн рублей. На данный момент неизвестно, связано ли это с задержанием, отмечает агентство.

Вместе с тем, как сообщает издание «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на источник, Бойченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к хищению более 120 миллионов рублей.

Издание связывает задержание экс-министра с расследованием уголовного дела бывшего зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, задержанного в июле 2024 года. По данным следствия, Никонов в интересах коммерческих структур заключил 29 контрактов на поставку медоборудования по завышенной цене и с худшими характеристиками. Ущерб бюджету составил более 650 миллионов рублей.

Также отмечается, что в 2023-2024 годах Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел в отношении соучастников Никонова. Трое из них помещены в хабаровское СИЗО.

Бойченко назначили и.о. министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год он возглавил ведомство. В феврале 2024 года он уволился по семейным обстоятельствам, после чего переехал в Москву. В разные годы Бойченко работал в структурах Минздрава России Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.

Хабаровск, Наталья Петрова

