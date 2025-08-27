Суд приговорил петербургских генералов МВД к лишению свободы на сроки до 12 лет

Суд вынес приговоры петербургским генералам МВД, которых обвиняли во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Трех фигурантов лишили званий и госнаград.

Экс-помощник министра внутренних дел России Сергей Умнов получил 12 лет колонии строгого режима, также он обязан выплатить штраф в размере 35 млн рублей, говорится в решении Хамовнического районного суда Москвы.

Бывшему замначальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти по тылу генерал-майору Ивану Абакумову назначено 11,5 лет лишения свободы и штраф 25 млн рублей.

Главу регионального УГИБДД генерал-майору Алексея Семенова приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 10 млн рублей.

Старшего судебного пристава – начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Фигуранты были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями, в частности, всех четверых считают причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.

