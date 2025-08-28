Вскрылись махинации со средствами связи для Минобороны: под следствием оказался глава службы контроля качества

Военные следственные органы возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Министерства обороны России Дмитрия Мороза.

Как сообщает пресс-служба военного Следкома, уже установлено, что в 2022-2023 годах между государственным заказчиком и АО «Электросигнал» заключен многомиллионный государственный контракт на поставку изделий связи. Контроль за его исполнением был возложен на Мороза.

«В указанный период Мороз, халатно относясь к своим обязанностям, подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Москва, Анастасия Смирнова

