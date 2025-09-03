В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала еще одна мирная жительница

Сегодня под ударами вооруженных формирований Украины оказались шесть муниципалитетов Белгородской области, в одном из ЧП ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Толоконное Белгородского района женщина получила баротравму от сдетонировавшего FPV-дрона.

«Медицинскую помощь пострадавшей оказали в Октябрьской РБ. Лечение продолжит амбулаторно», – уточнил губернатор с воем телеграм-канале, добавив, что в остальных случаях в результате вражеских ударов повреждена инфраструктура и жилые дома.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня в Белгородской области в результате удара беспилотника и артиллерийского обстрела ранения получили два мирных жителя. По его словам, одно из ЧП произошло в поселке Красная Яруга, который был атакован беспилотником ВСУ, второе – в городе Шебекино, где в результате обстрела ранена женщина.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

