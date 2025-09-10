В Подмосковье тушат мощный пожар на складе – огонь охватил 9000 квадратных метров

В подмосковном поселке Некрасовский вспыхнул сильный пожар – огонь охватил складское помещение, сообщили в МЧС России.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, огнеборцы наращиваются силы и средства. О пострадавших информации не поступало.

По данным СМИ, загорелся склад со стройматериалами, мебелью и сантехникой. Площадь пожара достигла 9 тыс. квадратных метров. Есть угроза распространения огня, сообщили ТАСС в оперативных службах. Проводится эвакуация ближайших к складу зданий.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, огонь начинает двигаться к конюшням конного клуба «Максима Парк». Сотрудники клуба готовятся эвакуировать животных.

Москва, Наталья Петрова

