В Подмосковье тушат мощный пожар на складе – огонь охватил 9000 квадратных метров

В подмосковном поселке Некрасовский вспыхнул сильный пожар – огонь охватил складское помещение, сообщили в МЧС России.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, огнеборцы наращиваются силы и средства. О пострадавших информации не поступало.
По данным СМИ, загорелся склад со стройматериалами, мебелью и сантехникой. Площадь пожара достигла 9 тыс. квадратных метров. Есть угроза распространения огня, сообщили ТАСС в оперативных службах. Проводится эвакуация ближайших к складу зданий.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, огонь начинает двигаться к конюшням конного клуба «Максима Парк». Сотрудники клуба готовятся эвакуировать животных.
Москва, Наталья Петрова
