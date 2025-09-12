ФСБ задержала спонсора ВСУ из Подмосковья

ФСБ сообщила о задержании в подмосковном Климовске мужчины, переводившего деньги украинской армии. В будущем россиянин намеревался отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. Возбуждено дело о госизмене, сообщил центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, с января 2024 по апрель 2025 года фигурант отправлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ. «Злоумышленник намеревался убыть на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника, а также склонял иных лиц к вступлению в формирования, противостоящие Вооруженным Силам Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Московскому военному округу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный арестован.

Москва, Наталья Петрова

