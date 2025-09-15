российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 сентября 2025, 13:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В парках Москвы ночью обнаружили два трупа

В парках Москвы минувшей ночью обнаружили два тела с ножевыми ранениями.

В Филёвском парке нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщили в столичном управлении СКР. Подозреваемого в убийстве задержали, свою вину он полностью признал.

Второе тело обнаружили в Битцевском парке , передает телеграм-канал «Shot». На месте работают специалисты. По данным канала, рядом с телом женщины был найден нож.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Убийства

В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка / Житель Башкирии месяц хранил труп убитой возлюбленной в сарае / Житель Кемерово зарезал двух женщин и ранил еще одну / Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского / В Эквадоре бандиты застрелили королеву красоты / В Омске 16-летняя девушка родила и убила ребенка в гостиничном номере / Житель Белгорода убил трех соседей и спрятал тела в выгребной яме / Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,