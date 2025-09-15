В парках Москвы ночью обнаружили два трупа

В парках Москвы минувшей ночью обнаружили два тела с ножевыми ранениями.

В Филёвском парке нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщили в столичном управлении СКР. Подозреваемого в убийстве задержали, свою вину он полностью признал.

Второе тело обнаружили в Битцевском парке , передает телеграм-канал «Shot». На месте работают специалисты. По данным канала, рядом с телом женщины был найден нож.

Москва, Зоя Осколкова

