Арестованный за взятки мэр Красноярска подал в отставку

Обвиняемый в получении взяток мэр Красноярка Владислав Логинов подал заявление об отставке. Об этом сообщили в Красноярском горсовете.

«Да, все верно, соответствующий проект постановления внесен на завтрашнюю сессию», – цитирует РИА «Новости» представителя горсовета.

Владислава Логинова обвинили во взяточничестве в июне 2025 года. Градоначальник в течение шести лет получал деньги и услуги за продвижение организаций в тендерах на выполнение госзаказов.

Следователи установили, что чиновник в период с 2018 по 2024 год получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. В это время тот занимал должности первого заместителя и главы города Красноярска.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube