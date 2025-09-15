российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 сентября 2025, 21:03 мск

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал «ГАЗель»: ранены водитель и 7 пассажиров

В Белгородской области украинский беспилотных летательный аппарат атаковал микроавтобус, в результате чего водитель и семеро пассажиров получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Зозули Борисовского района, где дрон ВСУ атаковал служебную «ГАЗель».

«Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу», – уточнил губернатор.

«У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных – предварительно, баротравмы. По оценке врачей, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные – в средней степени тяжести», – пояснил Гладков.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Транспортное средство уничтожено огнём, – добавил губернатор Белгородской области.

Как сообщал «Новый День», сегодня две мирные жительницы погибли в Белгородской области при атаках дронов ВСУ.

Белгород, Анастасия Смирнова

