Замминистра строительства ДНР арестована в Москве по делу о крупном мошенничестве

Мещанский суд Москвы санкционировал арест первого замминистра строительства Донецкой народной республики Юлии Мерваезовой. Высокопоставленную чиновницу подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мерваезова пробудет под стражей как минимум два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

По данным правоохранительных органов, женщину задержали в Пятигорске и этапировали в Москву. Ее обвиняют в двух эпизодах хищений. Подробности расследования не раскрываются.

Кроме того, по информации источника агентства, Мерваезова является фигуранткой дела бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного. Ему вменяют особо крупное мошенничество.

Москва, Наталья Петрова

