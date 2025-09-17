Над Белгородской областью сбиты 6 украинских беспилотников: три человека пострадали

Сегодня в период с 8:00 до 15:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, вооруженных формирования Украины атаковали только Белгородскую область.

Как уточнял глава региона Вячеслав Гладков, в результате вражеских ударов есть пострадавшие. В частности, в поселке Северный Белгородского района украинский беспилотник взорвался на территории предприятия – ранен мирный житель.

Кроме того, ВСУ атаковали здание регионального правительства. По уточненной информации, которую привел губернатор в своем телеграм-канале, за медицинской помощью обратились две сотрудницы. «У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях», – отметил Гладков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube