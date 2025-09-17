российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 19:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Белгородской областью сбиты 6 украинских беспилотников: три человека пострадали

Сегодня в период с 8:00 до 15:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, вооруженных формирования Украины атаковали только Белгородскую область.

Как уточнял глава региона Вячеслав Гладков, в результате вражеских ударов есть пострадавшие. В частности, в поселке Северный Белгородского района украинский беспилотник взорвался на территории предприятия – ранен мирный житель.

Кроме того, ВСУ атаковали здание регионального правительства. По уточненной информации, которую привел губернатор в своем телеграм-канале, за медицинской помощью обратились две сотрудницы. «У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях», – отметил Гладков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Дроны ВСУ опять атаковали здание правительства Белгородской области / ЕС готовит план по изъятию 170 млрд евро замороженных российских активов в пользу Киева / ВС РФ продвинулись вперед и ударили по ж/д инфраструктуре на Украине / Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов / В течение дня над регионами России сбили 12 украинских беспилотников / Над Брянской областью сбиты два беспилотника: ранен мирный житель / «Ему придется заключить сделку»: Трамп готов лично усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным / Армия России поразила логистический узел ВСУ с западным оружием

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,