Среда, 17 сентября 2025, 17:08 мск

Дроны ВСУ опять атаковали здание правительства Белгородской области

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор.

По его словам, в результате ударов повреждены кровля и остекление. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее ВСУ нанесли удар по зданию регионального правительства 10 сентября. До этого аналогичная атака была совершена ВСУ 14 августа. Тогда Гладков сообщал, что здание правительства четырежды подверглось ударам дронов. Сильные повреждения были зафиксированы на последнем этаже.

Белгород, Анастасия Смирнова

