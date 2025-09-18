Ущерб на десятки миллионов: пособников украинских мошенников задержали в Подмосковье

В подмосковной Коломне сотрудники правоохранительных органов задержали пособников телефонных мошенников из украинских колл-центров. Задержанные по подозрению в мошенничестве жители Подмосковья и Краснодарского края получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли аферистам деньги от потерпевших. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Для удобства злоумышленники организовали в арендованной квартире в Одинцово круглосуточный офис. У задержанных обнаружили большое количество мобильных телефонов и банковских карт, денежные средства.
Полицейские установили, что ежедневный оборот незаконно полученных средств составлял около 10 миллионов рублей.
Москва, Наталья Петрова
