Ущерб на десятки миллионов: пособников украинских мошенников задержали в Подмосковье

В подмосковной Коломне сотрудники правоохранительных органов задержали пособников телефонных мошенников из украинских колл-центров. Задержанные по подозрению в мошенничестве жители Подмосковья и Краснодарского края получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли аферистам деньги от потерпевших. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для удобства злоумышленники организовали в арендованной квартире в Одинцово круглосуточный офис. У задержанных обнаружили большое количество мобильных телефонов и банковских карт, денежные средства.

Полицейские установили, что ежедневный оборот незаконно полученных средств составлял около 10 миллионов рублей.

Москва, Наталья Петрова

