российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 сентября 2025, 13:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ущерб на десятки миллионов: пособников украинских мошенников задержали в Подмосковье

В подмосковной Коломне сотрудники правоохранительных органов задержали пособников телефонных мошенников из украинских колл-центров. Задержанные по подозрению в мошенничестве жители Подмосковья и Краснодарского края получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли аферистам деньги от потерпевших. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для удобства злоумышленники организовали в арендованной квартире в Одинцово круглосуточный офис. У задержанных обнаружили большое количество мобильных телефонов и банковских карт, денежные средства.

Полицейские установили, что ежедневный оборот незаконно полученных средств составлял около 10 миллионов рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

Обвиняемого во взятках экс-главу фонда капремонта Подмосковья задержали в аэропорту / ФСБ задержала спонсора ВСУ из Подмосковья / В Подмосковье тушат мощный пожар на складе – огонь охватил 15000 квадратных метров / В Подмосковье машина каршеринга въехала под фуру – погибли двое / Восемь человек задержали в Подмосковье за организацию незаконной миграции / ФСБ: украинский агент готовился взорвать сотрудника Минобороны РФ / В Подмосковье девушка догнала и сбила с ног мигранта, который вырвал у нее смартфон / Фура протаранила две легковушки в Подмосковье: погибли три человека (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,