Сила ПВО сбили на 4 украинских беспилотника над Белгородской областью

В первой половине дня с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны России, вооруженные формирования Украины пытались атаковать территорию Белгородской области.

Последствия атаки уточняются.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки в регионе в результате ударов дронов ВСУ ранения получили трое мирных жителей. В одном из случаев в селе Никольское при атаке по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница.

Москва, Анастасия Смирнова

