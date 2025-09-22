российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 сентября 2025, 18:19 мск

В Белгородской области ранены четверо мирных жителей, среди них – двое детей

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области ранения получили еще четверо человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одно из ЧП произошло в Белгороде. «От удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в Белгородском районе в посёлке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребёнка.

«Восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и частный дом», – рассказал Гладков.

Ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. «Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет переведён в областную клиническую больницу», – уточнил глава Белгородской области.

По данным Министерства обороны России, с 12:00 до 15:00 мск над регионом были сбиты девять украинских беспилотников. Утром Гладков сообщал, что двое человек были ранены в результате вражеского удара по зданию администрации Белгорода.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

