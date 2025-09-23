При атаках дронов ВСУ ранены еще три жителя Белгородской и Курской областей

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по Белгородской и Курской областям ранены еще три мирных жителя.

В частности, как сообщил курский губернатор Александр Хинштейн, два человека ранены в Рыльском районе после удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин. «У 62-летнего мужчины и 68-летней женщины незначительные ранения, они осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», – уточнил он в своем тг-канале.

В Белгородской области ранена мирная жительница. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ЧП произошло в селе Глотово Грайворонского округа.

«Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода», – пояснил губернатор в своем тг-канале.

Ранее в течение дня, по информации Гладкова, в Белгородской области при атаках ВСУ ранения получили девять мирных жителей и еще один погиб.

Белгород, Курск, Анастасия Смирнова

