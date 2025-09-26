российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 сентября 2025, 19:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над тремя регионами России сбили шесть украинских дронов

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три беспилотника сбиты над Белгородской областью, два – на Брянской и еще один – над Курской областью.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один из мирных жителей при атаке БпЛА получил ранения. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Кремль отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии и назвал планы Запада «безрассудными» / Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины / Мирный житель Курской области ранен при атаке дронов ВСУ / Зеленский просит Трампа передать Украине «Томагавки» – Telegraph / Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте / ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Отрадное Харьковской области / Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, погиб мирный житель / Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,