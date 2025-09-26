Над тремя регионами России сбили шесть украинских дронов

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, три беспилотника сбиты над Белгородской областью, два – на Брянской и еще один – над Курской областью.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один из мирных жителей при атаке БпЛА получил ранения. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»