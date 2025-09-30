российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 12:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывшего вице-губернатора Кубани задержали по делу о хищении помощи для СВО

Подавшего в отставку и объявившего об уходе на СВО заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сообщил, что может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников СВО. Сегодня суд изберет Власову меру пресечения, добавил он.

Накануне стало известно, что Власов подал обращение об отставке и заявил об уходе на фронт на фоне сообщений об уголовном деле в его отношении. Также сообщалось, что в кабинете бывшего чиновника проводились обыски.

Отметим, что Власов работал заместителем главы Краснодарского края с 2020 года. В 2021 году был назначен атаманом Кубанского казачьего войска.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали за крупную взятку / Бывший вице-губернатор Краснодарского края Власов оказался под следствием и решил уйти на СВО / Экс-начальника вещевого управления Росгвардии арестовали за взятки / Генпрокуратура РФ решила изъять активы главы Совета судей РФ почти на 9 млрд / Обвиняемого во взятках экс-главу фонда капремонта Подмосковья задержали в аэропорту / Замминистра строительства ДНР арестована в Москве по делу о крупном мошенничестве / Арестованный за взятки мэр Красноярска подал в отставку / Экс-губернатору Курской области предъявлено обвинение в получении крупной взятки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,