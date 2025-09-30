Бывшего вице-губернатора Кубани задержали по делу о хищении помощи для СВО

Подавшего в отставку и объявившего об уходе на СВО заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сообщил, что может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников СВО. Сегодня суд изберет Власову меру пресечения, добавил он.

Накануне стало известно, что Власов подал обращение об отставке и заявил об уходе на фронт на фоне сообщений об уголовном деле в его отношении. Также сообщалось, что в кабинете бывшего чиновника проводились обыски.

Отметим, что Власов работал заместителем главы Краснодарского края с 2020 года. В 2021 году был назначен атаманом Кубанского казачьего войска.

Краснодар, Наталья Петрова

