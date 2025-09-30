Мигрант-курьер развратил ребенка в Подмосковье – Бастрыкин требует доклад по расследованию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о развратных действиях в отношении девочки в Подмосковье, совершенных мигрантом-курьером. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным СМИ, в Одинцово приезжий, работающий курьером, доставив заказ в квартиру, после чего совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, которая была дома одна.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Председатель СКР поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. «Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

