Число жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось

В Белгороде увеличилось число погибших при ракетном ударе вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде», – уточнил губернатор.

По его словам, раненый находился в крайне тяжёлом состоянии. «Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось...» – пояснил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки погиб мужчина, еще один получил тяжелое ранение.

Белгород, Анастасия Смирнова

