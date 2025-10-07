российское информационное агентство 18+

Вторник, 7 октября 2025, 19:37 мск

За три часа силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на тремя регионами России

Сегодня в период с 14:00 до 17.00 мск российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над территорией Курской области и еще два – над Белгородской областью.

Как сообщал «Новый День», сегодня в течение дня вооруженные формирования Украины атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, ранен мирный житель.

Москва, Анастасия Смирнова

