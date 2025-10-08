В Подмосковье задержали агента Киева, взорвавшего машину военнослужащего

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 24-летнего мужчину, который по заданию украинских спецслужб взорвал машину военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске.

«На территории Московского региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб – гражданина России 2001 года рождения»,– сообщает центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленник через мессенджер инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края. Также он совершил поджог автомобиля с символикой специальной военной операции.

Кроме того, преступник по указанию куратора собрал два взрывных устройства, одно из которых спрятал в тайнике в Москве, а другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего Минобороны РФ, который находится в зоне СВО.

Управление МВД РФ по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбудило уголовное дело о теракте. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обыска в доме у арестованного обнаружены и изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи и коммуникации, содержащие переписку с украинским куратором.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк со своей стороны сообщила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и соучастники совершенных преступлений. «Решается вопрос о квалификации действий задержанного как государственной измены, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств», – добавила она. По совокупности статей фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

