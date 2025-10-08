В результате минометного обстрела ВСУ ранена жительница Брянской области

Вооруженные формирования Украины провели минометный обстрел села Хинель Севского района Брянской области, в результате чего ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.
При обстреле был поврежден жилой дом и хозпостройки.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки три человека погибли и 10 – получили ранения.
