В результате минометного обстрела ВСУ ранена жительница Брянской области

Вооруженные формирования Украины провели минометный обстрел села Хинель Севского района Брянской области, в результате чего ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

При обстреле был поврежден жилой дом и хозпостройки.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки три человека погибли и 10 – получили ранения.

Брянск, Анастасия Смирнова

