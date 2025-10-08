российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 октября 2025, 18:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили еще 8 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

Сегодня в период в 14:00 до 17.00 мск российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, под ударом оказались три региона. В частности, пять дронов сбили над Брянской областью, два – над территорией Белгородской области и еще один – над Курской областью.

По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь средствами противоздушной обороны были уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Канадский наемник ВСУ получил 14 лет колонии за участие в боях против России / В результате минометного обстрела ВСУ ранена жительница Брянской области / Атака украинских дронов: в Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений / За три часа силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на тремя регионами России / ВСУ атаковали 5 муниципалитетов в Белгородской области: ранен мирный житель / Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне спецоперации / Трамп почти принял решение по передаче ракет «Томагавк» Украине, но требует уточнений / В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,