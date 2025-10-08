Силы ПВО сбили еще 8 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

Сегодня в период в 14:00 до 17.00 мск российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, под ударом оказались три региона. В частности, пять дронов сбили над Брянской областью, два – над территорией Белгородской области и еще один – над Курской областью.

По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь средствами противоздушной обороны были уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России.

Москва, Анастасия Смирнова

