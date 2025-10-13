Бомбу доставили с помощью дрона: в Москве предотвратили покушение на офицера Минобороны

В Москве предотвратили попытку теракта, жертвой которого должен был стать один из высокопоставленных офицеров Минобороны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, организаторами преступления были украинские спецслужбы совместно с главарями террористической организации «Исламское государство»*. «В результате реализованных мероприятий в г. Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии – непосредственный исполнитель террористической акции», – говорится в сообщении.

Как рассказал один из террористов, бомбу ему доставили с помощью дрона. Взрывное устройство он заложил в велосипед, который позже разминировали при помощи робота-сапера.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», – добавили в ЦОС.

Отмечается, что исполнитель был завербован Саидакбаром Гуломовым, объявленным в международный розыск компетентными органами России и Узбекистана. Гуломов, по версии ФСБ, также причастен к убийству генерал-лейтенанта Кириллова. По заданию украинских «кураторов» Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя через зарубежные мессенджеры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («террористический акт»), ч. 4 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств») УК РФ.

* «Исламское государство», ИГ – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

