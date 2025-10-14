В Курской области ранена еще одна мирная жительница после удара дрона по машине

В Курской области в результате вчерашнего удара вражеского беспилотного летательного аппарата по движущемуся автомобилю пострадала мирная жительница. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, женщина только сегодня обратилась в больницу за помощью.

В своем телеграм-канале губернатор уточнил, что автомобиль был атакован на участке трассы Рыльск – Льгов.

«В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», – пояснил Хинштейн.

Предполагается, что в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу.

Ранее сегодня глава Курской области сообщил, что в Беловском районе автомобиль подвергся атаке украинских FPV-дронов, в результате которой погибла 46-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube