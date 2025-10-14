российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 17:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области ранена еще одна мирная жительница после удара дрона по машине

В Курской области в результате вчерашнего удара вражеского беспилотного летательного аппарата по движущемуся автомобилю пострадала мирная жительница. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, женщина только сегодня обратилась в больницу за помощью.

В своем телеграм-канале губернатор уточнил, что автомобиль был атакован на участке трассы Рыльск – Льгов.

«В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», – пояснил Хинштейн.

Предполагается, что в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу.

Ранее сегодня глава Курской области сообщил, что в Беловском районе автомобиль подвергся атаке украинских FPV-дронов, в результате которой погибла 46-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Украинский дрон ударил по парковке в Белгородской области: погиб мирный житель / Минобороны РФ: днем над Белгородской областью сбиты 7 украинских беспилотников / ВСУ снова атаковали пассажирский автобус в Горловке: ранен мирный житель / В городе Шебекино при атаке беспилотника ранены два бойца самообороны / Дрон ВСУ атаковал работающий в поле комбайн: ранен мирный житель / Трамп заявил, что намерен сфокусироваться на украинском урегулировании / Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль армии России / Трамп озвучил условие для передачи «Томагавков» Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,