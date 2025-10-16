ВСУ нанесли удар по производственному предприятию в городе Шебекино, ранен мужчина

Вооруженные формирования Украины атаковали производственное предприятие в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, предприятие подверглось атаке семи беспилотников.

«В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование», – уточнил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что ВСУ атаковали рейсовый автобус, в результате чего пострадали три человека. Ранения также получила еще одна мирная жительница после удара дрона по частному домовладению.

Шебекино, Анастасия Смирнова

