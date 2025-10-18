российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 октября 2025, 13:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дроны ВСУ атаковали энергообъект в Ульяновской области: произошли взрывы и пожар

Сегодня ночью в Ульяновской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов была повреждена подстанция в Вешкайме. Как сообщил Центр управления регионом, в результате попадания четырех дронов произошли два взрыва, после чего последовал пожар.

«На данную минуту известно, что жертв нет», – уточняется в телеграм канале Центра.

К настоящему времени пожар локализован, работа подстанции восстановлена.

«Подача электричества осуществляется в штатном режиме», – добавили власти, попросив сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

По данным Министерства обороны России, сегодня ночью над 12-ю регионам РФ и акваторией Черного моры уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ульяновск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ / За ночь силы ПВО сбили более 40 украинских дронов / Трамп призвал Зеленского заключить сделку о мире с Россией / За два часа над Россией сбили 29 украинских беспилотников / Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области, ранен мирный житель / При ракетном ударе ВСУ ранен житель Белгородской области, повреждены объекты инфраструктуры / Вашингтон рассчитывает на участие Зеленского в переговорах с Путиным и Трампом / Удар «Искандера» сорвал атаку ВСУ по России: уничтожены 65 дальних дронов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,