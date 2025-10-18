Дроны ВСУ атаковали энергообъект в Ульяновской области: произошли взрывы и пожар

Сегодня ночью в Ульяновской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов была повреждена подстанция в Вешкайме. Как сообщил Центр управления регионом, в результате попадания четырех дронов произошли два взрыва, после чего последовал пожар.
«На данную минуту известно, что жертв нет», – уточняется в телеграм канале Центра.
К настоящему времени пожар локализован, работа подстанции восстановлена.
«Подача электричества осуществляется в штатном режиме», – добавили власти, попросив сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
По данным Министерства обороны России, сегодня ночью над 12-ю регионам РФ и акваторией Черного моры уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ульяновск, Анастасия Смирнова
