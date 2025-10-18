За ночь силы ПВО сбили более 40 украинских дронов

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 12-ю регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В частности, дроны ВСУ уничтожены:
- 12 – над территорией Брянской области,
- по 5 БПЛА – над территориями Калужской области и Республики Башкортостан,
- 3 – над территорией Московской области,
- по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей,
- по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей,
- 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что обошлось без пострадавших. Аналогиная сиутация в Калужкой и Воронежской областях, сообщили местные власти.
Последствия ночной атаки в других регионах уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
