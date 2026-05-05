Армия России нанесла групповой удар по объектам ОПК и ТЭК Украины

Вооруженные силы России в течение суток нанесли групповой удар по военным целям на Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

Под удар попали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах украинской армии.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – отметили в ведомстве. Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности на земле и в воздухе, а также ударные беспилотники.

Тем временем российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные позиции и улучшили положение практически на всех направлениях специальной военной операции. Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», которая нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Веселое, Новотроицкое, Святогоровка, Белицкое, Доброполье, Новониколаевка в ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. В результате действий бойцов группировки уничтожены свыше 315 украинских боевиков, шесть боевых броне машин и восемь автомобилей.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и ударили по противнику в районах населенных пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 290 боевиков, четыре боевые бронемашины и 12 автомобилей.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Средствами ПВО сбиты шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 601 вражеский беспилотник самолетного типа, девять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube