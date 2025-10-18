российское информационное агентство 18+

Суббота, 18 октября 2025, 13:00 мск

Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ

Сегодня в период с 8:00 до 10:00 мск средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона ВСУ были нейтрализованы над Белгородской областью и один – над территорией Курской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что сегодня ночью над 12-ю регионами России и акваторией Черного моря были сбиты более 40 вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

