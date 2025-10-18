Над Россией за два часа нейтрализованы еще пять дронов ВСУ

Сегодня в период с 8:00 до 10:00 мск средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, четыре дрона ВСУ были нейтрализованы над Белгородской областью и один – над территорией Курской области.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что сегодня ночью над 12-ю регионами России и акваторией Черного моря были сбиты более 40 вражеских беспилотников.
Москва, Анастасия Смирнова
