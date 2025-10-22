ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области: ранен мирный житель

Сегодня вооруженные формирования Украины нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, одном из ЧП ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, по его словам, город Грайворон дважды подвергся вражеским обстрелам.

«Мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь», – уточнил губернатор.

Гладков отметил, что в результате первого обстрела поврежден объект инфраструктуры, в результате чего временно без света остаются частично город Грайворон и село Новостроевка-Первая. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО РФ.

Глава Белгородской области добавил, что атакам подверглись населенные пункты в Борисовском, Волоконовском и Белгородском районах, а также городе Шебекино. ВСУ нанесли удары по жилым домам, энергетическим объектам, гражданским автомобилям и производственному предприятию.

Ранее Гладков сообщил о ранении 9-летней девочки при атаке дронов ВСУ.

Белгород, Анастасия Смирнова

