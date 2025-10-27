российское информационное агентство 18+

Понедельник, 27 октября 2025, 18:07 мск

В Брянской области дрон ВСУ снова ударил по движущейся машине: ранен мирный житель

В Брянской области в результате очередного удара украинского беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП вновь произошло в поселке Погар Погарского района, который вооруженные формирования Украины атакую вторые сутки.

«В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель 1946 года рождения», – уточнил губернатор.

Пострадавший доставлен в больницу. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что украинские дроны атаковали движущийся микроавтобус с мирными жителями в брянском поселке Погар. В результате погиб водитель, пять пассажиров получили ранения. Кроме того, в результате удара БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

