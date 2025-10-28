российское информационное агентство 18+

Бывший замначальника тыла Росгвардии получил 9 лет «строгача» за взятки

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки более 140 млн рублей. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

В суде было установлено, что с августа 2023 по июль 2024 года Мирзаев через вымогательство получил более 140 млн рублей от руководства коммерческой организации – исполнителя крупного государственного контракта на поставку для нужд ведомства быстровозводимых зданий, уточняет РИА «Новости».

Уголовные дела в отношении посредников находятся на рассмотрении в суде. При этом взяткодатель освобожден от уголовной ответственности.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

