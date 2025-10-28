российское информационное агентство 18+

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области: погиб мирный житель

В Погарском районе Брянской области вооруженные формирования киевского режима вновь атаковали движущийся гражданский автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, дрон-камикадзе нанес удар на автодороге между селами Курово и Суворово. Погиб мирный житель 1972 года рождения. Автомобиль полностью уничтожен, уточнил губернатор.

Ранее Богомаз сообщал о многочисленных атаках вражеских беспилотников в Погарском районе. В одном из случаев накануне был атакован микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. В результате погиб водитель, пять пассажиров получили ранения.

Брянск, Анастасия Смирнова

