Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области: погиб мирный житель

В Погарском районе Брянской области вооруженные формирования киевского режима вновь атаковали движущийся гражданский автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, дрон-камикадзе нанес удар на автодороге между селами Курово и Суворово. Погиб мирный житель 1972 года рождения. Автомобиль полностью уничтожен, уточнил губернатор.
Ранее Богомаз сообщал о многочисленных атаках вражеских беспилотников в Погарском районе. В одном из случаев накануне был атакован микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. В результате погиб водитель, пять пассажиров получили ранения.
Брянск, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»