Четверг, 6 ноября 2025, 17:57 мск

ВСУ атаковали энергоподстанцию в Рыльске

Вооруженные формирования киевского режима атаковали энергоподстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльск Курской области, в результате чего временно вышли котельная и трансформатор. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, без теплоснабжения временно остались семь домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.

«Аварийные бригады энергетиков оперативно все повреждения устранили – электричество и тепло уже возвращены людям», – уточнил губернатор.

Хинштейн обратил внимание, что ВСУ сознательно наносит удары по объектам мирной инфраструктуры и накануне похолодания пытается лишить людей света и тепла.

«Прошу наших жителей не поддаваться панике – мы все вместе, рядом и никого не оставим один на один с бедой!», – подчеркнул глава Курской области.

Рыльск, Анастасия Смирнова

