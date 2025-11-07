российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 18:17 мск

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Курской области: ранен ребенок

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области ранения получил ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Октябрьское Рыльского района – дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю.

«У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами привезли его в Курскую областную больницу», – уточнил губернатор, добавив, что врачи оказали всю необходимую помощь.

Рыльск, Анастасия Смирнова

